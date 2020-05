Schuld sind Sonderkosten für die Aufspaltung des Konzerns in einen internationalen und einen für die Schweizer Armee tätigen Teil.Bern - Der bundeseigene Rüstungs-, Luft- und Raumfahrttechnikkonzern Ruag ist im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gerutscht. Schuld sind Sonderkosten für die Aufspaltung des Konzerns in einen internationalen und einen für die Schweizer Armee tätigen Teil. Zudem schlugen Restrukturierungskosten wegen der Einstellung des Riesenflugzeugs A380 durch den Grosskunden Airbus negativ zu Buche...

