Mehr als 90 Unternehmen und Forschungseinrichtungen der europäischen Solarbranche haben das Bündnis "Solar Europe Now" gegründet. Sie wollen eine bessere Integration der Photovoltaik in die Klima- und Energiepolitik auf europäischer Ebene erreichen.Die Ausgestaltung des von der EU-Kommission angekündigten "Green Deal" ruft viele Akteure der europäischen Solarindustrie auf den Plan - aus Unzufriedenheit. Erst im Januar hatte das Fraunhofer ISE gemeinsam mit Solarpower Europe, Eurec, 17 nationalen Photovoltaik-Verbänden und zehn weiteren Forschungsinstituten einen Brief an Mitglieder der EU-Kommission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...