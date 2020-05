Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hat nach den Beschlüssen von Bund und Ländern die Fortsetzung der Bundesliga-Saison am 23. Mai gefordert. "Zur Gewöhnung an den Wettkampf nach rund zwei Monaten Wettkampfpause und zur Einschränkung eines Verletzungsrisikos bei den Spielern, die durch die Vielzahl der Partien in einem sehr knappen Zeitraum sehr stark beansprucht werden, werden wir uns dafür einsetzen, dass die Bundesliga am 23. Mai fortgesetzt wird", sagte Baumann am Mittwoch.



"Wir folgen hier auch den Empfehlungen, die an die Politik gegeben worden sind und die ein rund zweiwöchiges Mannschaftstraining vor dem Saisonstart vorsahen." Ein früherer Start der Liga "würde für uns einen deutlichen Wettbewerbsnachteil darstellen, da an anderen Standorten bereits seit Wochen in zum Teil deutlich größeren Gruppen als in Bremen trainiert werden konnte", so der Manager. Im Sinne der "Integrität des Wettbewerbs" werbe man dafür, die Saison erst nach einem zweiwöchigen Mannschaftstraining wieder zu beginnen. Zuvor hatten Bund und Länder der Fortsetzung der 1. und 2. Bundesliga ab der zweiten Mai-Hälfte zugestimmt.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken