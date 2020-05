Die Telefónica-Tochter O2 UK und Virgin Media werden in ein Unternehmen eingebracht, an dem beide Konzerne je die Hälfte halten.Denver / Madrid - Telefónica und das US-amerikanische Medienunternehmen Liberty Global legen ihr britisches Geschäft wie erwartet in einer Milliardentransaktion zusammen. Die Telefónica-Tochter O2 UK und Virgin Media werden in ein Unternehmen eingebracht, an dem beide Konzerne je die Hälfte halten, wie Liberty Global und Telefónica am Donnerstag in Denver und Madrid mitteilten.

