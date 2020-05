Das Zuger Startup kasko2go bietet in Zusammenarbeit mit der kanadischen Tochterfirma der Fairfax-Gruppe, Universalna, nun ein einzigartiges Produkt auf dem internationalen Markt an.Zug - Im Rahmen einer Exklusivvereinbarung haben der letztjährige Gewinner des Global Startup InsurTech Award Europe kasko2go und die Fairfax-Tochter Universalna ein modernes Versicherungsangebot entwickelt, das voraussichtlich an 4,5 Millionen Fahrer (Universalna-Versicherungsnehmern) in der Ukraine ab sofort angeboten wird. Der revolutionäre Ansatz von kasko2go sorgte im Frühjahr 2019 für...

