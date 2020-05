FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.05.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1690 (1740) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 903 (996) P - BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 80 (75) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 2165 (2135) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 238 (216) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 242 (224) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 685(915)P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3768 (4650) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4888 (5630) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 260 (445) P - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS GLENCORE TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 170 (260) P - CREDIT SUISSE CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2724 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS REDROW PRICE TARGET TO 636 (930) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 183 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - CS RAISES ANGLO AMERICAN TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 1800 (1650) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 350 (355) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 545 (668) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS ASTON MARTIN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 52 (177) PENCE - HSBC CUTS IAG PRICE TARGET TO 450 (475) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES AVAST PRICE TARGET TO 540 (460) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 230 (225) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BURBERRY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1900 (2400) PENCE - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 925 (900) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES EXPERIAN TO 'BUY' ('REDUCE') - TARGET 2640 (2100) PENCE - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 307 (313) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 212 (194) PENCE - JEFFERIES INITIATES CRANSWICK WITH 'HOLD' - TARGET 3760 PENCE - JPMORGAN CUTS BEAZLEY PLC TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 425 (455) PENCE - JPMORGAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 275 (305) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1633 (1658) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 150 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HASTINGS GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 210 (175) P - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE HLDGS TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 710(670)P - KEPLER CHEUVREUX RAISES ITV PRICE TARGET TO 90 (75) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 390 (425) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS TUI TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 1.30 (13) EUR - MS CUTS TUI TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 150 (1100) PENCE - RBC RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1625 (1610) PENCE - 'OUTPERFORM'



