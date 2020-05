Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf für den Ausbau der Ladeinfrastruktur an Gebäuden vorgelegt. Künftig sollen alle Stellplätze bei größeren Wohngebäuden einen Ladepunkt erhalten. Die Regierung präsentiert einen Gesetzentwurf für den Ladesäulenausbau an Gebäuden. Ziel der Fraktionen der Regierungskoalition sei somit den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität in Gebäuden zu beschleunigen. Wie der Deutsche Bundestag mitteilte, haben CDU/CSU und SPD den Gesetzentwurf vorgelegt. Die ...

