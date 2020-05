Die Erneuerbare-Energien-Tochter Baywa re hat im ersten Quartal drei Solarparks in den Niederlanden verkauft. Das Heizölgeschäft von Baywa lief deutlich besser als erwartet. Einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 will der Konzern wegen der Corona-Pandemie nicht geben.Trotz der Corona-Pandemie erzielte die Baywa AG im ersten Quartal saisontypische Geschäftszahlen. So verbuchte der Konzern vor Steuern und Zinsen (EBIT) einen Verlust von 27,8 Millionen Euro - nicht ungewöhnlich für dem Münchner Konzern, dessen Geschäftsverlauf witterungs- und saisonabhängig stark schwankt. Baywa zufolge haben ...

