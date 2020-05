Die wegen der Coronakrise unterbrochene Bundesliga-Saison wird am 16. Mai fortgesetzt. Das gelte sowohl für die 1. als auch die 2. Bundesliga, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mit.



Mit dem Beschluss halte man sich an die Vorgabe der Politik, dass eine Saison-Fortsetzung ab der zweiten Mai-Hälfte möglich sei, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert nach einer virtuellen Mitgliederversammlung der Proficlubs. Freitagsspiele werden demnach am ersten neuen Spieltag nicht stattfinden. Seifert machte deutlich, dass die Bundesliga "auf Bewährung" spielen werde. Die Beteiligten müssten sich ihrer Verantwortung bewusst sein, sagte er.

