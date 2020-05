Das Wachstum im ersten Quartal war das niedrigste seit 1998. Im zweiten Quartal dürfte das Wachstum sogar noch weiter zurückgehen, was die volle Auswirkung der COVID-19-Lockdowns wiederspiegeln dürfte, so die ANZ Bank in einer Notiz. Der USD/PHP wird bei 50,5450 gehandelt. Wichtige Zitate "Die philippinische Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...