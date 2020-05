Die WTI-Bullen geben wieder Gas - Die Ölnachfrage in China erholt sich wieder - Die Monatshoch über 26 Dollar rücken wieder in den Fokus - Nach einer Phase der Konsolidierung um die Niveaus von 24,50 Dollar wird der Ölpreis WTI (Juni-Future an der Nymex) Zeuge einer neuen Kaufwelle im europäischen Handel am Donnerstag, da die Bullen nun die Monatshochs ...

