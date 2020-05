Die Federal Reserve Bank hat noch viele Instrumente zur Verfügung, um die Wirtschaft durch die Coronavirus-Krise zu unterstützen, sagte die Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, Mary Daly, am Donnerstag im Gespräch mit Bloomberg TV. "Die Federal Reserve Bank befindet sich in einem Szenario, in dem sie alles einsetzen wird, was sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...