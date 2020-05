In der Coronakrise sind gelieferte Bio-Produkte besonders begehrt. Wer bequem regionale und saisonale Bio-Lebensmittel kaufen möchte, kann sie sich per Abokiste frei Haus liefern lassen. Die Bio-Kisten-Betriebe bringen vor allem Gemüse und Obst, aber auch Milchprodukte und Backwaren. Ganz nach Wunsch der Kundinnen und Kunden. Die meisten Kisten kommen per Auto. Foto © BLE -...

Den vollständigen Artikel lesen ...