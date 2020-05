Die aktuelle Corona-Pandemie wird im Jahr 2020 zu einem Rückgang der EU-Exporte um 9,2 % und der EU-Importe aus Drittländern um 8,8 % führen, so die EUKommission in einer aktuellen Handelsprognose für 2020. In absoluten Zahlen ausgedrückt wird ein Rückgang der Exporte um rund 285 Milliarden Euro und um 240 Mio. Euro bei den Importen bezogen auf Drittländer...

