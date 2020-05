Bei einem abgeflauten Auftragseingang nahm der Umsatz klar ab und unter dem Strich rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen.Luzern - Der Farbmetrik-Konzern Datacolor ist in seinem ersten Halbjahr 2019/20 (per Ende März) vom Wirtschaftsabschwung wegen der Corona-Pandemie belastet worden. Bei einem abgeflauten Auftragseingang nahm der Umsatz klar ab und unter dem Strich rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres verringerte sich der Umsatz um 11,8 Prozent auf 35...

