Der Schweizer Aktienmarkt bleibt im freundlichen Modus. Zum Wochenschluss startet der Leitindex SMI denn auch mit erneuten Gewinnen in den Handel.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bleibt im freundlichen Modus. Zum Wochenschluss startet der Leitindex SMI denn auch mit erneuten Gewinnen in den Handel und ist damit auf gutem Weg, auch diese Woche mit einem leichten Plus zu beenden. Anschub erhält er dabei auch von den Börsen in Übersee. Sowohl die Wall Street als auch die meisten asiatischen Märkte ziehen an. Laut Händlern sorgen die...

