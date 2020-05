Bachofner tritt die Nachfolge von Remo Rossi an, der zum 30. April in den Ruhestand getreten ist.Zürich - NetApp hat Daniel Bachofner auf den 1. Mai 2020, den Beginn des neuen Geschäftsjahres 2021, zum Country Manager Switzerland ernannt. Bachofner tritt somit die Nachfolge von Remo Rossi an, der nach insgesamt zwanzig Jahren und verschiedenen Führungspositionen bei NetApp Schweiz zum 30. April in den Ruhestand getreten ist. Bachofner stiess 2002 als Key Account Manager zum Unternehmen und...

