Die Südtiroler Deutschrock-Band Frei.Wild steht mit dem Album "Corona Quarantäne Tape" neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Die Platte stieg vom 60. auf den ersten Platz. Es ist das sechste Nummer-1-Album der Band. DSDS-Gewinner Ramon Roselly ("Herzenssache") verteidigte den zweiten Rang, Vorwochensieger Ufo361 ("Rich Rich") komplettiert das Podium. In den Single-Charts steigen Capital Bra und Loredana mit "Nicht verdient" neu auf dem ersten Platz ein.



Dahinter folgen Ufo361 ("Emotions") und Shirin David ("90-60-111"). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

