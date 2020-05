Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten.Washington - In den USA ist die Arbeitslosigkeit inmitten der Corona-Krise extrem angestiegen. Die Arbeitslosenquote sprang im April von 4,4 Prozent im Vormonat auf 14,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen noch stärkeren Sprung auf 16 Prozent erwartet. Der Arbeitsmarktbericht berücksichtigt Daten bis Mitte April.

