"Was zählt, ist das epochale Ausmass der Krise und das, was die Krise mit den US-Bürgern noch machen wird. Wird US-Präsident Donald Trump trotz gegenwärtiger Massenarbeitslosigkeit im November wiedergewählt werden?"Der Arbeitsmarktbericht der USA für April 2020 wird in die Wirtschaftsgeschichte eingehen. Er versinnbildlicht das Ausmass der Corona-Pandemie. Nur innerhalb eines Monats schiesst die Arbeitslosenquote von 4.4 % auf 14.7 %. Das hat die Welt noch nicht gesehen. "Da derzeit die US-Arbeitsämter überfordert sind, um die Flut von Anträgen zu bearbeiten, dürfte die tatsächliche Arbeitslosigkeit sogar...

Den vollständigen Artikel lesen ...