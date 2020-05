Die Grünen-Europaabgeordnete Terry Reintke geht davon aus, dass die Reisefreizügigkeit "definitiv" wiederkommt. "Ich habe auch den Eindruck, dass gerade vielen Menschen klar wird, was es eigentlich bedeutet, wenn Grenzen wieder hochgezogen werden", sagte Reintke am Samstag dem Deutschlandfunk.



"Wir haben diese kilometerlangen Staus an einigen Grenzen gesehen, Leute, die wirklich festgesteckt haben, aber eben auch Güter, die nicht mehr frei von einem Mitgliedsstaat in den anderen gebracht werden können." Das schränke nicht nur die Reisefreiheit der Bürger ein, sondern bedrohe schlussendlich den Binnenmarkt, wenn der so stark fragmentiere. "Dementsprechend ist es im Interesse von uns allen, dass die Grenzen so schnell wie möglich wieder aufgemacht werden", sagte Reintke.

