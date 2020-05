Der ehemalige Cheftrainer des FC Bayern München, Jupp Heynckes, feiert trotz Corona-Lockerungen seinen 75. Geburtstag zu Hause. "Der aktuellen Situation geschuldet", werde er zu Hause bleiben, sagte Heynckes dem "Kicker".



Es seien schwierige Zeiten, "die man sich vor zwei, drei Monaten nicht vorstellen konnte", so der Ex-Bayern-Trainer weiter. "Meine Frau Iris wird ein tolles Essen zubereiten, dazu trinken wir ein Glas Wein und lassen unsere Gedanken in die gemeinsame Vergangenheit schweifen." Er habe lange in seinem Beruf gearbeitet und immer Freude am Fußball gehabt. "Insgesamt bin ich mit meinem Leben sehr zufrieden, auch wenn es - wie jedes - Höhen und Tiefen hatte", sagte Heynckes.

