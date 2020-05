AGRO Mechants, der internationale Kühllagerbetreiber, geht voran, indem er Elektrizität aus sauberen und erneuerbaren Quellen in seinen Kühllagern in Spanien und Portugal nutzt. Das ermöglicht AGRO, seine CO2-Emisisonen bedeutend zu reduzeiren. Die Standorte in Porto und Lissabon werden nun seit zwei Jahren mit sauberer Energie betrieben. Foto © AGRO Merchants Group,...

