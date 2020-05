Der Schweizer Technologiekonzern erwägt eine große Fertigung für hocheffiziente Solarzellen und -module aufzubauen. Die Solarmodule sollen dann in schwimmenden Solarparks im Rheinischen Revier verbaut werden, wofür es viel Zustimmung aus Wissenschaft und Gesellschaft vor Ort gibt.Vor wenigen Tagen wartete der CEO der Schweizer Meyer Burger Technologies AG mit einer überraschenden Ankündigung auf. Derzeit evaluiere das Unternehmen den Aufbau einer Produktion für hocheffiziente Solarzellen und Solarmodule basierend auf der Heterojunction-Technologie in Deutschland, erklärte Gunter Erfurt in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...