Im Mai dieses Jahres eröffnet Subway drei neue Restaurants in Schaffhausen, Pfäffikon (SZ) und Kriens.Zürich - Subway setzt trotz den aktuellen Herausforderungen der Gastronomiebranche den Expansionskurs in der Schweiz fort. Im Mai dieses Jahres eröffnet Subway drei neue Restaurants in Schaffhausen, Pfäffikon (SZ) und Kriens. Das unternehmerisch geprägte Franchisemodell zeigt sich gerade in anspruchsvollen Zeiten als besonders krisenresistent. Restaurants in der Schweiz dürfen ab heute wieder...

