Die Sparquote, also der Anteil am Einkommen, den ein Haushalt nach Abzug aller Ausgaben auf die Seite legt, hat sich während der Coronakrise beinahe verdoppelt.Zürich - Schweizer Haushalte sparen während der Coronakrise durchschnittlich 2000 Franken mehr als zu normalen Zeiten. Die Einkommen sind zwar allgemein gesunken, aber gleichzeitig wird wegen der Ladenschliessungen auch viel weniger ausgegeben, wie eine Studie der Credit Suisse zeigt. Die Sparquote, also der Anteil am Einkommen, den ein Haushalt nach Abzug aller Ausgaben auf die Seite legt...

