Der Mittelständler aus dem Schwarzwald arbeitet mit Investoren aus Saudi-Arabien zusammen. Die Fabrik für Vanadium-Redox-Flow-Batterien soll 2021 ihren Betrieb aufnehmen. Geplant ist eine Produktionskapazität von drei Gigawattstunden pro Jahr.Die Schmid Group aus Freudenstadt will in den nächsten Wochen damit beginnen, in Saudi-Arabien eine große Fabrik für Vanadium-Redox-Flow-Batterien zu errichten. Dazu hatte der Mittelständler im vergangenen Jahr einen Joint-Venture-Vertrag mit dem saudischen Unternehmen Nusaned Investment geschlossen. Nun liegen alle nötigen Genehmigungen für den Bau vor. ...

