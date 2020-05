Über mehr als zwei Jahrzehnte hatte Gerber in Doppelfunktion als Konzernchef und VRP die Entwicklung von Roche zu einem global führenden Gesundheitsunternehmen geprägt.Basel - Am Sonntag ist Dr. h.c. Fritz Gerber im 92. Lebensjahr gestorben. Über mehr als zwei Jahrzehnte hatte er in Doppelfunktion als Konzernchef (1978-1998) und Verwaltungsratspräsident (1978-2001) die Entwicklung von Roche zu einem global führenden Gesundheitsunternehmen geprägt. Er blieb zeitlebens als Ehrenpräsident eng mit Roche verbunden. Fritz Gerber führte das Unternehmen ab Ende der...

