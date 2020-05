Am Tag der zweiten Etappe der Lockerungsschritte machte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zudem Hoffnung auf baldige Normalität, denn nebst den Corona-Fällen nehmen auch Hospitalisierungen und Todesfälle ab.Bern - Menschen in Cafés, Schüler in Klassenzimmern und geöffnete Läden - die Schweiz hat am Montag nach den Corona-Massnahmen einen Schritt in den zurück in den Alltag gemacht. Am Tag der zweiten Etappe der Lockerungsschritte machte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zudem Hoffnung auf baldige Normalität, denn nebst den Corona-Fällen nehmen auch Hospitalisierungen und Todesfälle ab.

