DAX schließt zu Wochenbeginn leicht im Minus - Wirecard legt nach Vorstandsumbau kräftig zu - Anleger fürchten zweite Corona-Infektionswelle in Deutschland - Nach den Zugewinnen am Freitag trübte sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt wieder ein. Einem Händler zufolge habe die Furcht vor einer zweiten Infektionswelle in Deutschland ...

