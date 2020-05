Grob alle zehn Jahre werden wir von einer neuen Krise heimgesucht. Dann beben die Kurse. Es ergeben sich für Schnäppchenjäger in diesen unsicheren Zeiten schöne Gelegenheiten zum Zuschlagen. Im DAX hatten wir am 6. März 2009 während der Finanzkrise den tiefsten Punkt erreicht. Damals gab es die 30 DAX-Konzerne im Schnitt zum 0,9-fachen Buchwert. Also ...

Der Beitrag Clever durch die Coronakrise: Beben die Kurse, gehst du auf Shoppingtour erschien zuerst auf Timschäfermedia.

Den vollständigen Artikel lesen ...