Einem neuen Bericht von IndexBox zufolge beliefen sich die Einnahmen des Zwiebel- und Schalottenmarktes in Asien-Pazifik 2018 auf 24,6 Milliarden USD, ein Anstieg von 3,9% gegenüber dem Vorjahr. Indien war der größte Exporteur von Zwiebeln und Schalotten in Asien-Pazifik, wobei die Exportmenge 1,7 Millionen Tonnen betragen hat, was fast 55% der Gesamtexporte 2018 waren....

