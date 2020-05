TORONTO, 12. Mai (WNM/University of Toronto) - Laut einer im Canadian Medical Association Journal (http://www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.200920) veröffentlichten Studie in vielen Ländern scheinen Temperatur und Breitengrad nicht mit der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie in Zusammenhang zu stehen. Schulschließungen und andere Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit wirken sich aber positiv aus. "Unsere Studie liefert wichtige neue Beweise unter Verwendung globaler Daten aus der COVID-19-Epidemie, ...

