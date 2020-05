Der Goldpreis bewegt sich auf das Ende des Keilmusters zu, was zeigt, dass die Konsolidierung recht bald ihr Ende erreichen könnte, so Rajan Dhall, Analyst bei FXStreet. Wichtige Zitate "Die höheren Tiefststände und die niedrigeren Höchststände scheinen sich einander anzunähern und wenn man sich an den bisherigen Chartmustern orientieren kann, könnte ...

