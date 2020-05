Mit 17,3 Millionen Paketen verarbeitete die Post in einem Monat noch nie so viele Pakete wie im April 2020.Bern - Der Einkauf in der Schweiz im März und April primär über den Online-Handel beschert der Post einen neuen Paketrekord: Mit 17,3 Mio. Paketen verarbeitete die Post in ihrer Geschichte in einem Monat noch nie so viele Pakete wie im April 2020. Die unglaubliche Menge übertrifft gar den Weihnachtsmonat Dezember. Der neue Allzeitrekord der Post im Paketverkehr verschlägt selbst Dieter Bambauer...

