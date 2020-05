Philippe Hebeisen, seit 2009 an der Spitze der Vaudoise Versicherungen, hat sein Amt an Jean-Daniel Laffely übergeben.Lausanne - Philippe Hebeisen, seit 2009 an der Spitze der Vaudoise Versicherungen, hat sein Amt an Jean-Daniel Laffely übergeben, der seine Funktion offiziell nach den Generalversammlungen am 11. Mai 2020 angetreten hat. Die Amtsübergabe fand am 12. Mai 2020 im Rahmen einer feierlichen Zeremonie statt, die per Video an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vaudoise übertragen wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...