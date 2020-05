Im ersten Quartal 2020 hat Eon seinen Nettogewinn um sechs Prozent auf 691 Millionen Euro gesteigert. Dabei profitierte der Konzern von der Übernahme der Netzgeschäfte von Innogy. Eon-Chef Johannes Theyssen fordert die Begrenzung der EEG-Umlage auf fünf Cent pro Kilowattstunde.Die Corona-Krise ist für Eon kein Grund, Investitionen zurückzufahren, erklärte Konzernchef Johannes Theyssen bei der Präsentation der aktuellen Quartalszahlen. Vielmehr will der Versorger 500 Millionen Euro zusätzlich in die Digitalisierung des Energiesystems sowie in die Elektromobilität investieren. Das Geschäft lief ...

