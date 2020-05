Noch bis zum 31. Mai können sich lokale Akteure der Energiewende für den Deutschen Solarpreis bewerben. Für den Europäischen Solarpreis ist noch bis zum 31. Juli Zeit. Die renommierten Solarpreise 2020 von Eurosolar werden am Jahresende vergeben. Zahllose tatkräftige Akteuren gestalten die Energiewende weiter gestaltet. Auch in der Krise, auch in Quarantäne und trotz immer neuer Hürden. Eurosolar sucht diese Energiehelden des neuen Jahrzehnts: Engagierte Personen, Zusammenschlüsse und Organisationen ...

