Die chilenischen Obstexporteure erwarten eine gute Saison für Zitrusfrüchte. Es wird mit einem Anstieg der Exportmengen um 6% gerechnet und die ersten Preisindikationen sind gut. Die Nachfrage von den USA ist angestiegen, nachdem die WHO eine Vitamin C reiche Ernährung empfohlen hat, hieß es in einer Pressemitteilung. Bildquelle: Shutterstock.com Zudem hat der chinesische...

Den vollständigen Artikel lesen ...