Der weltgrösste Touristikkonzern setzt nach einem herben Winterverlust durch die Corona-Pandemie den Rotstift an.Hannover - Der weltgrösste Touristikkonzern Tui setzt nach einem herben Winterverlust durch die Corona-Pandemie den Rotstift an. Um die Verwaltungskosten zu senken sollen 8000 Stellen wegfallen oder gar nicht erst besetzt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Die Verwaltungskosten sollen in dem Zuge um 30 Prozent sinken. "Die Tui soll gestärkt aus der Krise hervorgehen"...

