Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten nach zwei Tagen des Anstiegs am Dienstag um 7,8K Kontrakte gefallen ist. Das Volumen legte gleichzeitig um 72K Kontrakte zu. WTI begrenzt durch 28 $ pro Barrel Der Preis für WTI Rohöl baut seine Konsolidierung am oberen Ende der Range aus, während die bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...