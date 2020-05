In der FDP-Führungsdebatte bekommt Christian Lindner Rückendeckung aus der Fraktions- und Parteispitze. Präsidiumsmitglied und Fraktionsvize Michael Theurer habe Lindner im Bundesvorstand sein "vollstes Vertrauen" ausgesprochen, berichtet das "Handelsblatt".



Mit Bezug auf einen Satz von Hans-Dietrich Genscher - "Vorsitzende stürzt man oder stützt man." - sagte Theurer der Zeitung, dass er Christian Lindner stütze. "In der Sitzung des FDP-Bundesvorstands habe ich ihm mein vollstes Vertrauen ausgesprochen", fügte der Vorsitzende der FDP in Baden-Württemberg hinzu.

