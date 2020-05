Bern (awp/sda) - Der bernische Energiekonzern BKW erneuert verschiedene Netzinfrastrukturen im Seeland. Bis 2027 investiert die BKW insgesamt rund 100 Millionen Franken in Anlagen im Hochspannungsnetz, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.Dazu gehört die Unterstation in Brügg, von der diverse Anlagen aktuell erneuert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...