Die BKW erneuert bis 2022 die Unterstation in Brügg. Sie ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt für Energie Service Biel/Bienne.Bern - Die BKW erneuert diverse Netzinfrastrukturen im Seeland. Sie investiert bis 2027 gesamthaft rund 100 Mio Franken in Anlagen im Hochspannungsnetz. Dazu gehört auch die Unterstation in Brügg, von der diverse Anlagen aktuell erneuert werden. Die Unterstation ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt für Energie Service Biel/Bienne (ESB) sowie das Wasserkraftwerk Brügg und 13 Gemeinden aus der Region.

