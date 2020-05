Eine Bündnis aus Klimaschutzorganisationen, Gewerkschaften und Unternehmen will den konsequenten Ausbau grüner Wärmenetze. Die bisherige Förderung reiche nicht aus, um die Umstellung auf erneuerbare Wärmequellen wie zum Beispiel die Solarthermie zu schaffen. Ein breites Bündnis in Deutschland fordert ein Konjunkturprogramm für grüne Wärmenetze. Eine erfolgreiche Wärmewende brauche dringend mehr Investitionen. Nur so könne eine Umstellung von fossilen Energien auf erneuerbare oder klimaneutrale Wärme ...

