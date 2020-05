Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Mittwoch gegenüber CNBC, sie werde das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank respektieren. Weitere Zitate "Ich will einen starken Euro und in diesem Sinne werden wir vorgehen." "Die deutsche Regierung wird Fragen der Europäischen Kommission beantworten." "Wir müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...