Die EUR/USD-Erholung scheitert nahe 1,0900. Das Paar zieht sich erneut in Richtung 1,0800 zurück - Nach den Äußerungen von Fed Powell verliert der Euro aufgrund der Stärke des US-Dollars an Boden - Längerfristig bleibt der EUR/USD in einer engen Handelsspanne zwischen 1,0770 und 1,0900 gefangen - Der Euro arbeitete im europäischen Handel an einer ...

