Die Grünen dringen auf eine zeitnahe Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen. "Die Bundesregierung sollte auf den Verkehrssicherheitsrat hören und zeitnah ein Tempolimit auf Autobahnen einführen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben).



Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat hatte sich am Dienstag für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen ausgesprochen. Für den Grünen-Politiker ist das ein wichtiges Signal: "Es ist wichtig, dass sich jetzt auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat und damit viele Experten für ein Tempolimit von 130 km/h aussprechen. Das versachlicht die Debatte und bringt vielleicht noch einmal Bewegung in die Thematik", sagte Krischer. In fast allen europäischen Ländern gebe es bereits ein Tempolimit und dort könne man viel entspannter fahren.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken