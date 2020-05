Bislang liefert Getnow frische Lebensmittel in großen Städten per Kurier, wie Supermarktblog.com schreibt. Jetzt will das Start-up auch Kund:innen versorgen, die weiter von den eigenen Logistik-Standorten entfernt wohnen - per Paket. Alle Informationen im Supermarktblog: Jetzt lesen. Online-Supermarkt getnow.de Foto © Getnow New GmbH Quelle: Supermarktblog.com

