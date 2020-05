Am österreichischen Speisekartoffelmarkt klingt die Vermarktungssaison 2019/20 langsam aus. Bei den Landwirten liegt so gut wie keine freie Ware mehr. Die Lagerbestände bei den Händlern sind ebenfalls schon überschaubar und dürften bis zum Anschluss an die neue Ernte reichen. Bildquelle: Shutterstock.com Die Vermarktung der ersten Heurigen über den LEH ist mit...

